お笑いコンビ「爆笑問題」らの所属事務所による「タイタンライブ」30周年記念公演が6日、東京・渋谷のLINECUBESHIBUYAで行われ、明石家さんま（70）がゲスト出演した。「爆笑問題」と即興でトリオ漫才を披露。大爆笑を誘った。まずは太田光（60）と昨年10月のTBS「お笑いの日」以来となるコンビ「古希還暦」で漫才を披露。憧れの人との舞台に喜んだ太田が「M―1一緒出ましょうか？」と言うと、さんまがすかさず「時間オー