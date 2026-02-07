東京メインの早春Sは難解なハンデ戦。AIが指数82で1位に抜てきしたのはレッドテリオスだ。現級では2戦していずれも6着止まりだが相手は強力。特に2走前の比叡Sは1、2着が既にオープン勝ちというハイレベル戦だった。直線の長い東京で、得意の末脚勝負に持ち込めば勝機。2番手は指数79のトリプルコーク。1→2勝クラスを連勝中。今回と同じ東京芝2400メートルの前走も、好位追走から上がり最速でまとめる完勝だった。買い目は◎