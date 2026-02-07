◇明治安田J1百年構想リーグ開幕戦町田3ー2横浜M（2026年2月6日日産ス）明治安田J1百年構想リーグが6日、“金J”の3試合で開幕し、東地区は町田が横浜Mを3―2で下して白星発進した。FW相馬勇紀（28）が2―1の前半終了間際に芸術的な右足の直接FK弾で2026年初ゴール。6月開幕のW杯北中米大会へ向け、2大会連続の日本代表入りへ猛アピールした。西地区は広島が長崎に3―1で快勝。神戸は京都と1―1で突入したPK戦を制して勝ち