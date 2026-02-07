侍ジャパンに初選出されている西武・平良海馬投手（26）が6日、左ふくらはぎの違和感のためキャンプの練習参加を回避した。3日のランチ特打では同じ侍ジャパン・源田に計30球を投げて最速151キロを計測。キャンプイン後は一度もブルペンに入らずに打者相手に登板するなど、3月のWBCへ異例の急ピッチ調整を進めていた中でアクシデントが起き、今後の状態が懸念される。