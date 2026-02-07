侍ジャパンのサポートメンバーに選ばれた西武の隅田がライブBP（実戦形式の打撃練習）で直球の威力を発揮した。初球でWBC台湾代表・林安可（リン・アンコー）のバットを直球でへし折ると、計34球を投げ「真っすぐのミスも少なかった。失敗も少なかったので良かった」と手応え。キャンプでさらに直球に磨きをかけ、開幕投手にも名乗りを上げる26歳は「100％で開幕できる準備をしたい」と意欲を見せた。