土曜京都メイン11R「アルデバランS」は、ダート1900メートルで行われるオープン特別。この路線の実力馬がそろったが、条件戦を連勝中の4歳馬トリポリタニアに◎を託す。1800メートル戦の前走は良馬場で1分49秒4の好時計V。オープンクラスでも十分通用するパフォーマンスだった。余力十分の勝ちっぷりから、100メートルの距離延長も問題ない。2週前のプロキオンSを目標に調整が進められていたが、賞金不足で除外。すぐに目標を