芝クッション値10・3＝やや硬め※金曜午前9時含水率＝芝G前9・4％、4角9・0％ダートG前1・9％、4角1・7％※金曜午前10時。芝は先週からBコース。向正面から正面直線にかけてコースの内側に傷みがある。午前中から注視が必要。ダートは乾いてパワー型有利。