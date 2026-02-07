レジェンドを最初の1球で魅了した。ロッテのドラフト1位・石垣元（健大高崎）がキャンプ2度目のブルペン入り。捕手を立たせた状態で1球目から心地よいミット音を響かせ、捕手後方で見ていた松井稼頭央臨時コーチが笑みをこぼした。「その力感で、この球くんねんみたいな。（松坂）大輔を見た時の衝撃を石垣君にも感じましたね。（松坂が）平成の怪物なら、令和の怪物」。西武で同僚だった松坂大輔氏（スポニチ本紙評論家）に重