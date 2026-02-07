ニューヨークの証券取引所＝6日（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】6日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は急反発し、取引時間中として初めて節目の5万ドルの大台に乗せた。人工知能（AI）関連投資への過熱感への懸念から、前日に600ドル近く下落した反動で、買い戻しの動きが出た。マイクロソフトなど好業績が目立つ米IT関連銘柄が相場上昇をけん引する形となったが、市場には警戒感もある。前日終値と比べた上