日本摂食障害学会がこのほど、「日本摂食症学会」に名称変更した。回復可能にもかかわらず「障害」と表すことで、治らないというイメージを与え、偏見や誤解を招きかねないといった理由からだ。学会は「摂食症は治療で回復が期待できるということを多くの人に理解してもらいたい」としている。摂食症は食べることに関する行動に問題が起き、心身に不調が現れる病気。自制できず頻繁に食べ過ぎる神経性過食症や、肥満への恐怖な