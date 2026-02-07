開会式15分で登場ミラノ・コルティナ五輪の開会式が6日（日本時間7日）、ミラノにあるサン・シーロ五輪スタジアムで行われた。ショーの目玉として米歌手マライア・キャリーが登場。会場を沸かせた。午前4時過ぎの日本人にも衝撃が走った。日本時間午前4時に開会式が始まってから15分後。白のきらびやかなドレスで現れたマライアは、イタリアで愛される名曲「Nel blu dipinto di blu（青く塗られた青の中で）」を熱唱した。自慢