巨人のドラフト２位・田和廉投手（２２）＝早大＝は、宮崎キャンプ第２クール３日目となる７日にライブＢＰで初登板する見込みだ。即戦力の期待がかかるルーキーが、本格的にベールを脱ぐ。翌日（７日）に迫ったライブＢＰに向け、最速１５２キロ右腕の田和はイメージを作り上げていた。同僚相手ではあるが、プロ入り後初となる対打者への投球。２０球前後と球数制限もあるだけに「ストライクゾーンの中で抑えにいく練習だと思