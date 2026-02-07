◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第1日開会式（2026年2月6日）ミラノ・コルティナ冬季五輪の開会式が6日（日本時間7日）、プレダッツォ・ジャンプ競技場など3カ所で行われた。ノルディックスキー・ジャンプの高梨沙羅（29＝クラレ）は、日本国旗を手に笑顔で行進した。7日（日本時間8日）に最初の種目、個人ノーマルヒルに登場する。この日はノーマルヒルの公式練習で3本の飛躍を行った。2種類のスキー板を試し、マテリアル