ミラノ・コルティナ冬季五輪は６日（日本時間７日未明）、開会式がミラノのサンシーロスタジアムなどイタリア北部の４か所の会場群に分かれて開催された。（デジタル編集部）各国の選手たちは、鮮やかな彩色の衣服が多い印象。母国の国旗を手に持ったり、スマホで撮影したりと、思い思いに楽しんでいる様子だった。ミラノの会場では、各国選手団を、ひと際目をひくスタッフが先導した。国名を記したプラカードを持ち、白銀色