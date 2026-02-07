8人組グループ・timeleszが出演する、7日放送のフジテレビ系土曜プレミアム『タイムレスマン』（後7：00）は、昨年9月放送の『東海道中！脱落旅SP』以来、2度目の全国ネット＆GP帯進出として、佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝のtimeleszメンバー8人が憧れの大先輩・木村拓哉と対面し、それぞれ1対1の“サシトーク”を繰り広げる。【番組カット】”あの場所”でtimeleszとサシトーク