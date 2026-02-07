昨年12月14日のマンチェスター・シティ戦で右太ももの裏を負傷し、戦線離脱していた日本代表MF鎌田大地が、ついに実戦復帰するようだ。現地２月８日に開催されるプレミアリーグ第25節のブライトン戦に向けた記者会見に登壇したパレスのオリバー・グラスナー監督が、森保ジャパン主力の状態に言及。こうコメントした。 「鎌田大地が復帰し、今週フルトレーニングをこなした。ブライトン戦にも出場できる予定だ。３人の選手