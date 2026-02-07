運転士として充実した日々を過ごしているという大野さん＝川崎鶴見臨港バス神明町営業所川崎鶴見臨港バス（川崎市川崎区）には２０歳の運転士がいる。入社２年目の大野久遠（くおん）さんだ。全国的に運転士不足や高齢化が社会問題となる業界で、若者がハンドルを握る姿は珍しい。「地域を支える『長い足』になりたい」。地域交通を担う仕事を選んだのはバスと地元への大きな愛にほかならない。横浜市鶴見区出身の大野さんは、