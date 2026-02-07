巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が６日、実戦形式デビュー登板に向けて直球主体の勝負を予告した。宮崎キャンプ第２クール３日目となる７日にライブＢＰで初登板する見込み。「まずは真っすぐ」と最速１５２キロを誇る自慢の球で“現在地”を確認する。同じくキャンプ１軍スタートの同２位・田和廉投手（２２）＝早大＝、同３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝もマウンドに上がる予定だ。即戦力の期待が