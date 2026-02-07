具志川の空に舞った阪神・西純の打球に、虎党はクギ付けだった。フリー打撃で47スイング中、9本の柵越え。3連発を披露した際には、歓声が次第に大きくなっていった。「今日は風ですよ。まだまだ、やることは多いなという感じですね」。通算12勝の右腕が、高卒6年目を終えた昨年10月に野手転向。持ち前の長打力をアピールしたが、現状に満足はしていない。野手転向が決まってからは、吸収する毎日だ。楽天・黒川、YG安田と1月