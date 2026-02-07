「阪神春季キャンプ」（６日、宜野座）阪神・坂本誠志郎捕手（３２）はＷＢＣのロースター発表を受け、持ち味の研究力で侍ジャパンを勝利へ導くと誓った。虎の正捕手の仕事は日の丸でも変わらない。貪欲に勝利を追い求めるだけだ。「誰が相手でも日本代表にはその人たちを打ち取るピッチャーはそろっている。みんなで力を合わせて１試合に勝つことだけを考えたい」と大舞台を前に平常心だ。出場選手が発表され、ここからデ