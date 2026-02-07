阪神・石井が目指すのは“一発サイン”。契約更改ではない。3月のWBCに備え、伝達機器「ピッチコム」を使用したサイン交換だ。昨秋の強化試合で経験した捕手・坂本から「ボタンが多く、押し間違いもあった」と操作時の苦労を聞き及んでおり、「一度首を振ってしまうと（時間をロスしてピッチクロック違反の恐れがあり）余裕がなくなる」とリスクを確認。「いろいろな方と話して、良い対策を取りたい」と、できる限りの準備をする