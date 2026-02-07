阪神・桐敷が第1クール最終日だった4日に、沖縄県内の焼き肉店で投手陣の決起集会を開催したことを明かした。新たなシーズンに向け、「バッテリー、チーム全体で戦い抜こう」と改めて決意を共有したという。昨年に続き2度目の幹事を務め、店選びやバスの手配まで奔走した左腕。投手に加えて捕手、助っ人や通訳、ブルペン捕手らスタッフを含む約50人が集結し「先輩方に助けてもらいながら（幹事を）やりました」とサポートに感