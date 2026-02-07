「プロレス・ノア」（６日、後楽園ホール）ＧＨＣタッグ王者の内藤哲也とＢＵＳＨＩが６人タッグ戦で、１１日の後楽園大会で挑戦を受けるＫＥＮＴＡ、ＨＡＹＡＴＡとの前哨戦に臨んだ。国内デビュー戦となったＲＹＵＳＥＩが敗れたものの、内藤はＫＥＮＴＡとマイク合戦を展開。内藤は昨年５月の新日本退団後、国内初戦となる元日のノア日本武道館大会でいきなりタッグ王座を奪取し、後楽園ホール登場は自身約９カ月ぶりだっ