阪神・熊谷が人生初のピラティスに挑戦した。全体練習後、この日合流したインストラクター・市川いずみ氏の指導の下、筋肉や関節を入念に動かした。「ちょっと脳みそを使いながら、体を動かしたかった。年齢も30歳になって、感覚的なところではなく、頭を使いたい」。俊足、堅守が持ち味で、ボディーバランスには定評のある“虎の忍者”。レギュラー奪取へ向け、新メニューを採用して飛躍を期す。