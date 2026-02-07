ＮＥＷＳの加藤シゲアキ（３８）が６日、東京・日比谷のシアタークリエで、この日開幕した主演舞台「２時２２分ゴーストストーリー」（３月１日まで同所、他公演あり）のプレスコールに葵わかな（２７）らと登場した。物語はホラーで、加藤が演じるのは物理学教授の作家役で「幽霊にまつわる話。全く知らなければ知らないほど楽しい」と魅力をアピールした。実際に加藤は作家として２０年に「オルタネート」、２３年に「な