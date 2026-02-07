チャンスは必ずつかむ。阪神ドラフト5位右腕の能登が、7日に宜野座キャンプで行われるシート打撃に登板する。「ストライク先行で、自分の今の球を評価してもらえるように」と意気込んだ。オイシックスでプレーした昨季、イースタン・リーグで4部門（防御率、勝利、勝率、奪三振）トップの好成績を残した即戦力ルーキー。「チャンスは数少ないし、そう何回もない。結果を残したい」と鼻息を荒くした。