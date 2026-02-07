「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、町田３−２横浜Ｍ」（６日、日産スタジアム）「秋春制」へ移行前の半年間を利用して実施する昇降格ルールなしの特別大会「明治安田Ｊ１百年構想リーグ」が開幕。町田はＦＷエリキ（３１）の大会第１号ゴールなどで快勝。帰ってきたスピードスターが躍動した。町田は前半８分、エリキがゴール前で左足を振り抜き「百年構想リーグ」の大会ファーストゴール。ＰＫで追いつかれた後の同１７分には