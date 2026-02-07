阪神のドラフト1位・立石（創価大）の実戦デビューが、3月になる可能性が高まった。1月17日の練習中に発症した右脚肉離れの影響で、2軍首脳陣が指導する具志川キャンプで別メニュー調整を続けている。藤川監督は、今後について「時間がかかるというか、時間をかけてやっていく。2月はゆっくりになると思います。動けてはいますけど、相対的に見て、ペースは上げない」と慎重に調整させる考えを示した。この日、和田ヘッドコー