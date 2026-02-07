「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、京都１（ＰＫ１−４）１神戸」（６日、サンガスタジアム）「秋春制」へ移行前の半年間を利用して実施する昇降格ルールなしの特別大会「明治安田Ｊ１百年構想リーグ」が開幕。ＭＦ武藤嘉紀（３３）のゴールで先制した神戸は、後半に京都に追い付かれたものの、今大会で導入されたＰＫ戦をＧＫ前川黛也（３１）の好セーブもあり４−１で制した。町田はＦＷエリキ（３１）の大会第１号ゴールなどで