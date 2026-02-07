2026年2月6日に冬季オリンピックが開幕しました。この時期、家族の中でスポーツの話題があがることも多いのではないでしょうか。選手が目指しているメダルや記録の裏側には、指導者や保護者、周囲の大人たちの努力が隠されているのかもしれません。競技の場が学校や地域の少年団であっても、その本質は変わらないしょう。エピソード1：「2万もしたのに！」義母の善意がママとの衝突に変わるとき50代のハルミ（仮名）さんには、小3