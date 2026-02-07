＜WMフェニックス・オープン2日目◇6日◇TPCスコッツデール スタジアムC（米アリゾナ州）◇7261ヤード・パー71＞米国男子ツアー第2ラウンドが進行している。大会通算2勝の松山英樹が8バーディ・1ボギーの「64」を叩き出し、トータル10アンダー・単独首位に浮上している。【動画】ギャラリー熱狂！松山英樹の6連続バーディ前半13番でのバーディがビッグスコアののろしだった。そこから18番まで6連続でスコアを伸ばし、リーダー