◇ミラノ・コルティナ五輪初出場の二階堂は5日に3本の公式練習を行った。「大きなミスはないし、やるべきことは分かっている。悪くなかった」と納得の表情を浮かべた。元世界選手権代表の学さんを父に持つ日本ジャンプ界のホープは、今季のW杯で初優勝を遂げるなど、メダル候補に名乗りを上げた。直前のW杯でも2戦連続の2位と好調で、「思ってた通りですね」とにやり。思い描いた上昇気流に乗って、初の五輪を迎える。