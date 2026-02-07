昨季11月にレッズに移籍したベン・ロートベット捕手（28）がドジャースに復帰することが6日（日本時間7日）、発表された。レッズは「捕手ベン・ロートヴェットはドジャースによりウェーバーで獲得された」と発表した。これにより、ドジャースは救援左腕アンソニー・バンダ投手が40人枠から外れたことを伝えた。ロートベットは昨季7月末のトレードでレイズから加入。右手にファウルチップを受け、IL（負傷者リスト）入りした