◇ミラノ・コルティナ五輪2大会連続金メダルを狙う小林陵は5日に公式練習を行い、「いや、試合楽しみっすね。良いゲームを見せたい」と心待ちにした。連覇を意識するかとの問いには、「そう聞かれるんで意識はしますけど、あれはあれなんで、これはこれで」と“陵侑節”も。直近のW杯（ドイツ）個人戦は9位と18位。この日の3本に関しては「あまり修正できなかった」というが、本番に向けては「多分できると思うので」と自信