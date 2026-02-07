◇ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプ女子は7日（日本時間8日）の個人ノーマルヒルで初戦を迎える。初出場となる丸山は6日の公式練習の2回目に99メートルをマークするなど、「昨日の悪かった部分は今日の3本で修正できた。すっきりして終われた」と明るい表情で言った。22年北京五輪は、代表入りを有力視されながら、直前に大ケガを負って出場はかなわなかった。五輪シーズンにW杯初優勝から6勝を挙げた