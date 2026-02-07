◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック 開会式(大会1日目/現地6日)ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックが開幕。日本時間7日の午前4時頃から開会式が行われました。ミラノのサン・シーロ・オリンピックスタジアムで開催された開会式では、2つの金色のオリンピック・シンボルを表す輪が現れると、その輪が宙へと上昇。5つの輪が空中で完成する神秘的なセレモニーが行われました。さらに、空中に浮いた五輪マークから火花が噴