女優の名取裕子（68）とタレントの友近（52）が6日、都内でダブル主演映画「テレビショッピングの女王青池春香の事件チャンネル」の初日舞台あいさつに出席した。かつてテレビで人気だった2時間ドラマを映画として再構築するプロジェクト。名取は、主演のTBS「早乙女千春の添乗報告書」シリーズのスタッフからオファーを受けたことを明かし「20年前はペーペーだった坊やが立派なプロデューサーになって話を持ってきてくれた