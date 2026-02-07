「巨人春季キャンプ」（６日、宮崎）巨人のリチャード内野手（２６）が６日、阿部監督の緩急に翻弄（ほんろう）されながらも最後は一発で倍返しした。キャンプインから５日目、「スーパーピッチャー」と対戦する機会に恵まれた。ランチ特打で指揮官自らが打撃投手へ。いざ、勝負だ−。「気持ちよく打たせないように。（球種も）ミックスでお願いしますって言うから」と、阿部監督は緩急を操った本気の投球で応戦。リチャード