「日本ハム春季キャンプ」（６日、名護）昨季限りで現役を引退した元中日で球団ＯＢの中田翔氏（３６）が６日、古巣のキャンプを５年ぶりに訪問した。練習を温かく見守りながら、清宮幸太郎内野手（２６）ら後輩にエールを送った。かつての同僚らとの再会を「すごく楽しかったし、うれしかった」と喜んだ中田氏。在籍時から目をかけていた、新選手会長の清宮幸の変化も感じ取った。「すごくしっかりしたし、顔つきも変わって