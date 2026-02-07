「ＤｅＮＡ春季キャンプ」（６日、宜野湾）ＤｅＮＡに新加入した前阪神のジョン・デュプランティエ投手（３１）が第２クール初日の６日、今キャンプ初めてブルペン入りした。２日に来日したばかりの助っ人は、まずは変化球を交えて２５球。女房役の山本祐大捕手（２７）と初バッテリーを組み、入念なコミュニケーションを取った。シャッター音が響く中、背番号０が腕を振った。「今日はしっかりとブルペンで体が動いていると