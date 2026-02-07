愛の熱投だ！巨人の阿部慎之助監督（４６）が６日、宮崎キャンプで今年初めて打撃投手を務めた。ランチ特打でリチャード内野手（２６）、泉口友汰内野手（２６）を相手に笑顔も見せながら１２分間、計８７球腕を振った。直球と変化球を交ぜてほしいという両者の志願に応え、「気持ちよく打たせないように」と途中で投球フォームを変えたりと実戦的な練習とした。昨季自己最多の１１発とブレイクし、今季さらなる飛躍が期待され