◆ミラノ・コルティナ五輪▽開会式（６日、ミラノ、ジュゼッペ・メアッツァ競技場など）第２５回冬季五輪のミラノ・コルティナ大会は６日（日本時間７日午前４時）にミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サンシーロ）を中心に開会式が始まり、１７日間の大会が開幕した。各国選手団の入場も始まった。ブラジル選手団は高級ダウンのブランド「モンクレール」製のウェアを着用して登場。黒いダウンジャケットとパンツ、