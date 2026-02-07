6日のニューヨーク株式市場でダウ平均株価は取引時間中に初めて5万ドルの大台を突破しました。前日まで売り込まれていたハイテク銘柄が買い戻されたほか、幅広い業種で買い注文が広がり、前の日に比べて一時、1100ドル以上値上がりしました。