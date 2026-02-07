◇ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート団体戦フィギュアスケートの団体戦が始まり、初の金メダルを狙う日本チームは23点で1日目を2位で終えた。団体2日目のメンバーが発表され、男子SPは前回団体＆個人で銀メダルの鍵山優真（22＝オリエンタルバイオ・中京大）に決まった。日本連盟を通じ「まずは団体戦というイベントを全力で楽しんで、そしてチームに貢献できるよう満足のいく演技をすることが目標です！」とコメ