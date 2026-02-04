ムバダラ・アブダビ・オープン大会期間：2026年2月1日～2026年2月7日開催地：アラブ首長国連邦 アブダビコート：ハード（屋外）結果：[サラ ベジレック] 2 - 1 [クララ タウソン] 試合の詳細データはこちら≫ ムバダラ・アブダビ・オープン第6日がアラブ首長国連邦 アブダビで行われ、女子シングルス準決勝で、サラ ベジレックと第3シードのクララ タウソンが対戦した。第1セット