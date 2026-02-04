◇ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート団体戦フィギュアスケートの団体戦が始まり、初の金メダルを狙う日本チームは23点で1日目を2位で終えたアイスダンスの“うたまさ”こと吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）は、リズムダンスで68・64点の8位。自己ベストの69・69点超えはならなかった。初の五輪で日本チーム主将を任された森田は「目標としていた点数ではなかったが、雰囲気的に盛り上げられた」。吉田は