昨夏にボルシアMGからオランダの超名門アヤックスに加入した日本代表DF板倉滉が、１年で古巣に復帰する可能性があるようだ。オランダメディア『FOOTBALL TRANSFERS』は２月５日、ドイツの大手紙『Bild』の報道を元に、こう報じている。「板倉滉は昨夏、ボルシアMGを離れ、数百万ポンドの移籍金でアヤックスに移籍した。しかし、このドイツのクラブは現在、この日本人選手の復帰に動いているようだ。29歳のDFは来夏の移籍市場で