C組の日本が準々決勝に勝ち進んだ場合、D組のチームと対戦する。今大会の一つのヤマ場になるだろう。13年の第3回大会で優勝したドミニカ共和国はメジャーのスター選手をそろえ、歴代最強チームを編成した。昨年のワールドシリーズでも活躍したブルージェイズの主砲ゲレロ、メッツの主軸で大谷を超える北米プロスポーツ最高額契約を誇るソトらが参戦。パドレスのタティス、マチャドらメジャートップ選手が名を連ね、米国代表に