現在、熊本で2次キャンプを行っている北海道コンサドーレ札幌。10日目となったこの日は、8日（日）の開幕戦に向けて攻守の確認を入念に行いました。またチームは明治安田J2・J3百年構想リーグにおいて、開幕時点ではキャプテンは固定しない方針を表明しました。クラブ公式Xを通じて、「百年構想リーグを通じて、チーム全体のリーダーシップを育み、主体性を高めていくことを重視した判