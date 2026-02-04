侍ジャパンの初戦は3月6日の台湾戦で、24年のプレミア12決勝で敗れた雪辱を期する。台湾の投手陣はソフトバンクの新外国人・徐若熙（シュー・ルオシー）や、日本ハムの古林睿煬（グーリン・ルェヤン）と孫易磊（スン・イーレイ）らが参戦。野手では西武に加入した林安可（リン・アンコー）らが4番候補。韓国は4大会ぶりの1次ラウンド突破を目指す。ドジャース・金慧成（キム・ヘソン）、ジャイアンツ・李政厚（イ・ジョンフ）